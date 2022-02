L'assalto al furgone di sigarette e la rapina allo Zen, scattano tre fermi

Individuati i tre presunti autori di un assalto a un carico di sigarette lungo le strade dello Zen. La polizia ha eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di tre soggetti accusati della rapina, avvenuta il 24 settembre scorso in via Luigi Einaudi, ai danni di un addetto al trasporto di tabacchi lavorati che era stato minacciato con una pistola e derubato mentre recapitava la merce.

Secondo quanto ricostruito la vittima si trovava alla guida di un furgone della Sodim srl, società accreditata per il trasporto di tabacchi nelle rivendite. Durante una consegna, mentre si apprestava a scaricare alcune scatole, era stato avvicinato da due uomini che gli avevano puntato contro un’arma in maniera tale da neutralizzarlo e poterlo derubare indisturbati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I tre indagati in questo modo sarebbero riuscito a portargli via quindici cartoni contenenti tabacchi per un valore complessivo di circa 25 mila euro. “L’attività investigativa svolta dalla sezione reati contro il patrimonio della Squadra mobile - si legge in una nota - è stata diretta e coordinata dalla Procura sviluppandosi attraverso la raccolta e l’analisi dei filmati registrati dagli impianti video individuati nel perimetro del luogo teatro della rapina”.

Sulla base dei riscontri acquisiti gli investigatori sarebbero così riusciti a raccogliere un quadro indiziario, ritenuto sufficientemente solido dal gip, a carico dei tre fermati sospettati di aver fatto parte del commando armato che ha preso di mira il portavalori assicurandosi un cospicuo bottino.