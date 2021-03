Rapinano farmacia, ma all'esterno trovano la polizia: arrestati due giovanissimi

Presi due ragazzi di 15 e 16 anni. Il colpo sabato mattina nel punto vendita che si trova in via Eugenio L'Emiro. Dopo essere usciti con il bottino in mano, sono stati bloccati dalle volanti. La ricostruzione a PalermoToday: "Ci hanno puntato il coltello"

Arrestati due giovanissimi per una rapina alla Zisa. Due ragazzi di appena 15 e 16 anni sono stati catturati dalla polizia dopo l'assalto di sabato mattina nella farmacia Verga di via Eugenio l'Emiro. Erano appena usciti dall'attività con il bottino in mano quando si sono trovati davanti gli agenti di polizia che li hanno costretti ad arrendersi e a riconsegnare i contanti prima di essere portati in Questura per accertamenti.

A ricostruire la dinamica della rapina è la stessa dottoressa che quella mattina ha visto due persone a volto coperto entrare nella farmacia. "Sono entrati - racconta a PalermoToday - e uno di loro aveva un coltello fra le mani. L'hanno puntato contro me e una dipendente, un dei ragazzi ha girato dietro il bancone e ha svuotato la cassa. Poi sono scappati ma la polizia è intervenuta prontamente".

A bloccarli fuori dalla farmacia sono stati gli agenti del commissariato Libertà. Non è chiaro se gli investigatori avessero seguito la coppia di giovani temendo che potesse entrare in azione da un momento all'alto o se siano riusciti a rispondere all'allarme, pur trovandosi fuori dalla zona di propria competenza, lanciato dalla farmacia. La coppia di ragazzi, accusata di rapina in concorso, è stata trattenuta in commissariato in attesa della convalida dell'udienza per la convalida dell'arresto.

Pochi giorni fa, sempre in via Eugenio l'Emiro, due rapinatori hanno preso di mira il supermercato Paghi Poco con un modus operandi simile a quello di sabato mattina.