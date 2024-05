Con mazza da baseball e manganello assaltano farmacia ma un cliente li ferma, presi due ragazzini

Arrestati due minorenni che hanno tentato un assalto in farmacia. Pochi giorni fa la polizia ha sventato una rapina in via Pitrè dove poco prima due ragazzi di 15 e 16 anni avevano fatto irruzione nel tentativo di minacciare il titolare, svuotare la cassa e fuggire con il malloppo. Fondamentale anche l'intervento di un carabiniere libero dal servizio che proprio in quegli istanti si trovava all'interno dell'attività commerciale.

Secondo quanto ricostruito erano più o meno le 15 quando sono entrati i due giovani indagati che hanno puntato dritti verso il bancone. Uno stringeva tra le mani una mazza da baseball, l'altro un manganello. Subito dopo l'irruzione il farmacista sarebbe riuscito a lanciare l'allarme tramite la linea 112, che ha permesso alla centrale operativa della polizia di inviare sul posto le pattuglie dei Falchi della squadra mobile.

Poco prima dell'arrivo dei poliziotti in moto, il carabiniere libero dal servizio si è qualificato ed è intervenuto sventando la rapina ed evitando che, per quanto a mani vuote, i due giovani riuscissero a fuggire. A quel punto i Falchi sono entrati in farmacia, hanno arrestato i minorenni sequestrando mazza e manganello nonché acquisendo le immagini riprese dalla videosorveglianza.

Entrambi i ragazzi, che avevano piccoli precedenti simili, sono stati accompagnati al tribunale per i minorenni dove il giudice, al termine dell'udienza di convalida, ha disposto la misura cautelare del carcere per il sedicenne e il collocamento in comunità per il quindicenne.