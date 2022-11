"Hanno rapinato un centro di radiologia": a 2 anni dal primo arresto altri tre giovani in carcere

Uno era stato individuato un mese dopo l’assalto a un centro di radiologia ma adesso gli investigatori sono riusciti a dare un nome e un volto ai suoi presunti complici. La polizia ha arrestato tre giovani - C. F. (25 anni), A. G. e M. F. (entrambi di 21) - in esecuzione di un’ordinanza con cui il gip ha disposto il carcere per tutti gli indagati, accusati di essere gli autori di una rapina, risalente settembre 2020, in via Tommaso Marcellini.

Le indagini degli agenti del commissariato Porta Nuova sono state avviate il giorno stesso del colpo. Secondo quanto ricostruito due persone, armate di coltello, erano entrate nel centro di radiologia medica e, dopo aver minacciato i cassieri, erano riuscite a portare via un bottino di circa 2 mila euro. Preso il bottino i due sarebbero scappati raggiungendo altri due complici che li attendevano davanti all’attività a bordo di un’auto.

"L’immediata attività investigativa - spiegano dalla questura - ha consentito, attraverso l’acquisizione delle dichiarazioni rese dalle vittime e dai testimoni, dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza e dalle risultanze dei rilievi della Scientifica, di identificare il pluripregiudicato (all'epoca diciottenne, ndr) M. G., che aveva partecipato alla rapina armato di coltello".

Dopo l’arresto del giovane, a fine settembre 2020, i poliziotti hanno avviato una serie di intercettazioni ambientali e telefoniche che hanno consentito di identificare i tre uomini oggi arrestati poiché considerati "complici nell’idea ed esecuzione - concludono dalla questura - della rapina presso il centro di radiologia medica di via Tommaso Marcellini".