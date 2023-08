Due arresti per tentata rapina pluriaggravata nei confronti di un’anziana donna. I carabinieri della Compagnia Piazza Verdi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ragazzo di 25 anni e di un uomo di 64 anni accusati dell’assalto avvenuto a novembre scorso al Villaggio Santa Rosalia.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, gli indagati sarebbero entrati in casa della donna per poi imbavagliarla e legarle gambe e braccia. I due non avrebbero fatto i conti con la tenacia della vittima che è riuscita ad attirare l’attenzione di un vicino, intervenuto per mettere in fuga la coppia di rapinatori.

I militari dell’Arma, raccolta la denuncia, hanno ascoltato la vittima per raccogliere una descrizione degli assalitori e hanno acquisito le immagini riprese da numerose telecamere che avrebbero consentito agli investigatori di risalire all’identità del 25enne e del 64enne. I due si trovano adesso al carcere Pagliarelli in attesa di nuove disposizioni.