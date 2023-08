"Mi hanno aggredito e strappato gli orecchini": due arresti per la rapina a un'ottantenne

Sono accusati di aver aggredito un’ottantenne per strada e di averle rubato gli orecchini. I carabinieri hanno arrestato un ventenne e un 38enne di Montemaggio Belsito per rapina aggravata in concorso. Secondo i militari dell'Arma sono loro due i responsabili dell’assalto all'anziana che poi avrebbero affidato la refurtiva a una donna per rivenderli o fonderli per recuperare l'oro.

I fatti risalgono allo scorso 18 luglio. La vittima stava passeggiando in corso Stesicoro quando è stata sorpresa alle spalle da due persone che le hanno portato via i gioielli preziosi e sono scappati. "Le indagini - spiegano dal Comando provinciale dei carabinieri - hanno consentito d’individuare i due presunti responsabili della rapina, nonché una donna di 34 anni, che secondo l'accusa si sarebbe occupata della ricettazione della refurtiva".

Il tribunale di Termini Imerese, sulla base delle richieste avanzate dalla Procura che ha coordinato le indagini dei militari, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di rapina nei confronti dei due uomini e degli arresti domiciliari per la donna indagata per ricettazione.