Rapina in un'abitazione del quartiere Montegrappa: in tre finiscono ai domiciliari

Sono finiti ai domiciliari i tre presunti autori di una rapina, compiuta ad agosto dello scorso anno, in un'abitazione del quartiere Montegrappa. Ad arrestarli i carabinieri della stazione Oreto, che hanno dato esecuzione a un'ordinanza cautelare firmata dal gip di Palermo. Formalmente le accuse all'indirizzo dei tre, tutti palermitani, sono di rapina impropria in concorso.

I malviventi che si sarebbero introdotti nell'appartamento sono stati sorpresi dal padrone di casa, un 33enne, al rientro dal lavoro: invece di darsi alla fuga lo avrebbero affrontato e colpito al volto prima di fuggire con la refurtiva: mille euro in contanti, più vari oggetti in oro. Secondo le indagini dei carabinieri, i tre uomini sarebbero entrati nell’appartamento della vittima da una finestra ma probabilmente non si aspettavano il ritorno del padrone di casa da lì a poco.

Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza si è risalito ai tre, che adesso sono ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Le perquisizioni nelle abitazioni degli indagati hanno consentito ai carabinieri di rinvenire gli indumenti che avrebbero indossato per compiere la rapina.