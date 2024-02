A 14 e 16 anni rubano una Panda e per sfuggire alla polizia uno di loro si lancia dall'auto in corsa: arrestati

Sono usciti da casa non per andare a scuola, come tutti i ragazzini della loro età, ma con l'obiettivo di rubare una Panda e, dopo un primo tentativo fallito, alla fine due minorenni, di 14 e 16 anni, ci sono pure riusciti. Ne è nato un inseguimento, però, durante il quale uno di loro si è anche lanciato in corsa dall'auto appena rubata. La polizia li ha tuttavia arrestati martedì scorso in via Mater Dolorosa con l'accusa di danneggiamento e furto aggravato in concorso.

L'episodio avvenuto poco dopo le 8. Un residente ha chiamato il 112 segnalando in diretta che due ragazzini stavano forzando la portiera di una Fiat Panda. La macchina era dotata del sistema d’allarme che, una volta entrato in funzione, li ha costretti ad abbandonare il piano e scappare. Mentre si allontanavano, però, avrebbero adocchiato una seconda Fiat Panda parcheggiata a poche decine di metri e così avrebbero deciso di riprovarci.

Mentre armeggiavano sulla portiera della seconda auto sono intervenute le pattuglie del commissariato San Lorenzo che hanno subito identificato la coppia di minorenni. Uno era appena riuscito ad entrare nell'abitacolo, mentre il secondo lo attendeva vicino a bordo della bici elettrica con cui erano arrivati. Alla vista delle volanti i ragazzini sono scappati, ma poco dopo sono stati bloccati e arrestati.

Dopo l'identificazione dei due, i poliziotti hanno constatato i danni sulle due macchine e contattato i proprietari per la riconsegna dei mezzi. Al termine degli accertamenti sia il quattordicenne che il sedicenne sono stati portati all'istituto penitenziario Malaspina in attesa di disposizioni da parte della Procura per i minorenni. Quella stessa notte la polizia ha arrestato altri due ragazzi, di 14 e 15 anni, per il furto di una Vespa in via La Marmora.