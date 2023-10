Il pusher che pagava i poliziotti per avere informazioni riservate: "Gli chiedo se ci controllano i telefoni"

"Gli posso dire: 'Mi vuoi controllare questi numeri?' e gli dico di nascosto il numero...". E' questo che lo spacciatore Ignazio "Sandro" Carollo si sarebbe proposto di chiedere al suo "amico" poliziotto in servizio alla squadra mobile, Fabrizio Spedale, per sapere "se abbiamo i telefoni sotto controllo, se ci hanno messo qualche cosa". Un rapporto quello tra i due - finiti in carcere ieri assieme ad un altro vicesoprintendente, Salvatore Graziano - che avrebbe consentito al pusher di ottenere informazioni riservate in cambio anche di soldi. E che le "soffiate" arrivassero emerge chiaramente dalle intercettazioni contenute nell'ordinanza di custodia cautelare del gip Cristina Lo Bue, che ha accolto le richieste del procuratore aggiunto Paolo Guido e del sostituto Andrea Fusco.

La droga smerciata alla nipote di Messina Denaro

Dall'inchiesta, però, vengono fuori anche strani contatti da parte di Carollo con una donna che ritiene essere "la nipote" del boss Matteo Messina Denaro. A suo dire l'avrebbe regolarmente rifornita di droga "a Castelvetrano". Gli investigatori hanno fatto degli approfondimenti ma allo stato non sono riusciti a stabilire se ci sia effettivamente un legame di sangue tra la donna e il capomafia recentemente deceduto.

"Quello niente può naschiare?"

Una persona indagata per droga chiedeva a Carollo, appena lo scorso 13 maggio: "Quello niente può naschiare?" e lui rispondeva: "Avantieri mi ha detto... allora Mirko non c'è più in mezzo alla strada, lui è ai telefoni (cioè alle intercettazioni, ndr)... Mi ha detto: 'Ti interessa questo?'... Sono sopra alle cose delle macchine (furti d'auto, ndr)... Fanno i machine e i ribordi (cavalli di ritorno, ndr)... E mi ha fatto un nome che a me m'arrizzanu i carni e agghiorna ca scura tu sentirai che si portano a tutti!". "Mirko" secondo gli inquirenti sarebbe proprio Spedale anche perché è l'unico poliziotto passato dalla "strada", cioè dalla sezione Criminalità diffusa della Mobile, ai "telefoni", ovvero alla sezione Patrimonio in quel frangente. Non solo. I colleghi che hanno condotto le indagini su Spedale avrebbero verificato anche che effettivamente in quella fase si sarebbe occupato di intercettazioni e proprio nell'ambito di un'indagine su furti e cavalli di ritorno.

La lista delle persone da arrestare

Il poliziotto non solo avrebbe fatto i nomi delle persone che a breve sarebbero state arrestate, ma "mi ha fatto sentire conversazioni", afferma Carollo. L'altro indagato insisteva: "Quel discorso di là?" e il pusher: "Stamattina gliel'ho detto e mi ha detto no perché dice: 'Se non sono sicuro di quello che hai detto tu...'". L'interlocutore concludeva: "Allora gli diciamo una cosa, quello che trova se la sbriga lui con noialtri, non gli chiediamo niente" e Carollo proponeva: "Io ti ci faccio parlare, tu con lui, ma io davanti non ci voglio essere perché non ci voglio avere a che fare. Ti giuro sui miei figli, io in queste cose non ci voglio avere a che fare... Io lo so che te lo vuoi levare in mezzo alla minchia, lo so! Queste cose le fanno gli altri, lui non ci interessa, lo hanno visto qua, per dire, che ci fa da lui?" e l'altro: "No, per sapere se, magari, i telefoni, per capire...".

"Mi ha detto che sono questi di Uditore"

Pochi giorni dopo, il 17 maggio, Carollo riferiva altre notizie riservate che avrebbe ottenuto dal poliziotto arrestato allo stesso interlocutore: "Mi ha detto poc'anzi, mi ci sono visto con lui, e mi ha detto: 'Quattro' (i mesi dell'attività d'indagine, ndr) però, niente... Tu non puoi controllare nelle cose? Come sei rimasto con lui?" e poi aggiungeva: "Sono quelli di Uditore (cioè della Stazione Uditore dei carabinieri, ndr) a piazzare le cose (le telecamere, ndr). Gli hanno chiesto pure a lui se sapeva, se gli diceva runnè ca attummuliasti tu a cuosa (si riferisce ad un sequestro di droga, ndr), il posto dov'era messa là... Un fu la polizia ca attummuliò a tia u cuoso e loro gli hanno chiesto a questi (i carabinieri, ndr), gli hanno chiesto a lui: 'Tu u sai u puosto runnè ca attummuliò u cuosu?'". Carollo dimostrava quindi di sapere veramente tante - troppe - cose sulle indagini in corso, persino quelle delegate ai carabinieri e raccomandava all'interlocutore: "Apriti gli occhi... E fai sempre il pinnolone".

La storia di Castelvetrano e di Messina Denaro

La vicenda della presunta nipote di Messina Denaro viene fuori invece da una conversazione tra Carollo e la madre. La donna ad un certo punto, infatti, avrebbe preso un appuntamento con il vicesoprintendente Spedale per avere informazioni e capire perché suo figlio avesse subito una perquisizione che non era stata - a differenza di altre - preannunciata. Al poliziotto la madre dello spacciatore avrebbe parlato anche della storia di "Castelvetrano", per la quale Carollo avrebbe ricevuto delle comunicazioni giudiziarie. E rimproverava al figlio: "Messina Denaro? Ma come cazzo la sei andata a conoscere 'sta gentaglia? Ma è parente dei parenti?" e lui: "La nipote... Ci portavo... Me la presentò un turco tramite Facebook... trenta, ci andavo una volta a settimana...". E poi chiariva che "lui", riferendosi a Spedale, avrebbe saputo "che la conosco sì, ma non sa che gliene porto...", cioè che avrebbe venduto droga alla donna.