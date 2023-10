Le relazioni pericolose tra i poliziotti e lo spacciatore, la droga rubata e le soffiate: "Se voglio consumo tutti!"

Si parla ripetutamente di fiducia nelle intercettazioni, ma la storia che si nasconde dietro all'arresto di due poliziotti della squadra mobile, Fabrizio Spedale e Salvatore Graziano, è invece un condensato di infedeltà. Verso la divisa, verso le istituzioni, verso i cittadini. E lo stigmatizza benissimo il gip Cristina Lo Bue che, accogliendo le richieste del procuratore aggiunto Paolo Guido, ha disposto il carcere per i due, quando scrive nell'ordinanza di un "inammissibile tradimento dell'essenza stessa della specifica funzione pubblica ricoperta, svilita non solo nei confronti dell'opinione pubblica (in tal modo indotta a nutrire un senso di sfiducia nei confronti delle istituzioni, particolarmente pericoloso in un territorio ad alta densità criminale come quello palermitano), ma, altresì, nei confronti dei poliziotti che quotidianamente agiscono nel pieno rispetto dei propri doveri e persino agli occhi di coloro che sono pienamente inseriti nel traffico degli stupefacenti, ingenerando loro la convinzione della possibilità di corrompere forze di polizia e, in tal modo, di godere dell'impunità o, peggio ancora, di incrementare i propri affari attraverso illecite pattuizioni con le forze di polizia".

Le soffiate allo spacciatore, i soldi e i mezzi da quasi 70 mila euro del poliziotto

I due vicesovrintendenti sono finiti in cella - in seguito alle indagini dei loro stessi colleghi della Mobile - assieme a uno spacciatore, Ignazio Carollo, detto "Sandro". Ed è proprio dalle conversazioni di quest'ultimo che è stato scoperto che i poliziotti avrebbero non solo fornito informazioni riservate all'indagato, su perquisizioni ed intercettazioni per esempio, ma che avrebbero anche sottratto della droga da almeno due grossi sequestri per consegnarla a lui e consentirgli di rimetterla sul mercato. Ottenendo in cambio 200 euro e 4 motocicli e forse anche altri soldi, visto che "nel giro dell'ultimo anno e mezzo - si legge ancora nell'ordinanza - Spedale ha acquistato cinque veicoli (auto e moto) che risultano a lui intestati per un valore di 67.300 euro", spesa che sarebbe incompatibile con il suo reddito.

"Mirko" e la perquisizione non annunciata

Da diverse conversazioni captate nell'ambito di un'altra inchiesta a carico di Carollo sono emersi i primi sospetti su un tale "Mirko" che, per la Procura, sarebbe proprio Spedale, che gli avrebbe fornito indicazioni su indagini in corso ed eventuali controlli. Quando però in casa di "Sandro" si erano presentati agenti della squadra mobile per una perquisizione, senza che l'indagato fosse stato avvertito dal poliziotto "amico", si scatenava tutta la rabbia di Carollo che, con parole molto chiare, avrebbe così svelato i giri e gli affari dei due vicesovrintendenti. E' probabile, peraltro, che lo spacciatore possa aver avuto contatti anche con altri poliziotti.

"Potrei consumarli tutti!"

"Io - diceva Carollo alla madre a maggio scorso e riferendosi a Spedale - lo consumerei completamente se voglio! A lui? Solo a lui? Se parlassi io mezza squadra sua si porterebbero a tutti! Cosa di dirgli quando mi arrestano, se mi dovessero venire a prendere loro e sono assieme 'perché non vi cercate le tasche invece di venire a prendere a me?'. Solo che non è cosa mia... 'Sta gente - continuava - quanti piccioli gli ho fatto vuscare, non ne hai idea! Un 20, un 15, un 18, un 12". E poi aggiungeva: "Ce ne sono tanti, c'è Dino, ci sono qualche cinque, se volessi a tutti li consumerei, solo che non me la fido e non saprei fare...".

"I picciuli ci fici vuscari, mi deve aiutare"

Carollo pretendeva in cambio di tutta la sua disponibilità di avere un trattamento di favore: "Per dire metteteci la buona, lascialo a domiciliari... Lo può fare lui (Spedale, ndr), questo un pezzo grosso di là dentro è! I picciuli ci fici vuscari". A quel punto la madre chiedeva all'indagato: "Tu che ci hai guadagnato?" e Carollo: "Il furgone come l'ho comprato? U Porter? Tutti questi motori come li ho comprati?". E infine spiegava il giro: "Le sequestrava 'ste cose (la droga, ndr) e le doveva andare a buttare... Invece me li dava a me... mi dava 20 mila euro (di stupefacente da vendere, ndr) 7, 14, 21... 6 e 5 io, e 7 e 7 lui... Gli ho comprato una Vespa, nel garage di Fabrizio (Spedale, ndr) ce l'ho portata di là, u Ciao c'ho regalato, un Booster c'ho regalato, un Zip c'ho regalato... L'ho fatto guadagnare!".

"Te li ha mandati lui, è senza onore e senza dignità"

Dopo la stessa perquisizione non preannunciata, Carollo - che in quel momento era i domiciliari su disposizione del gip di Termini Imerese - parlava anche al telefono con una persona che non è stata identificata, spiegando che aveva "mandato un messaggio" a "Fa" per avere ragguagli, ma "non mi ha risposto". L'altro però sosteneva che la perquisizione fosse opera proprio di "Fabrizio, quel cornuto fu! Te li ha mandati lui! Non l'hai ancora capito? L'amico tuo, questo Fabrizio di suverchiaria... Non ti devi fidare di questo... Prima ti avvisava di tutte cose e ora non lo sapeva! Appena lo vedi gli dici: 'Gentilmente non mi cercare più, cornuto e sbirro!', ci devi dire: 'Sei un cristiano senza onore e senza dignità, quando ti conveniva mi sucavi la minchia, quando ti conveniva che ti servivano i soldi, mi venivi ad informare, vero? I 200 euro per il motocross, cornuto e sbirro che sei, ti regalavo pure il Ciao ma tu cristiano sei?' Ci devi dire questo, no che ti scanti: 'Sei un cristiano indegno!'".

I 25 chili di fumo spariti e il poliziotto "tignuso e con i baffi"

Sollecitato poi dalla madre, Carollo faceva riferimento anche ad un altro poliziotto con cui avrebbe avuto contatti, uno "con i baffi... Uno lo conosco, Salvo, Salvo, Salvo, si chiama Salvo, non mi ricordo il cognome, ha i baffi questo, tignuso, bassino, biondino" e per gli inquirenti sarebbe Salvatore Graziano che con Spedale ha avuto un "duraturo rapporto di colleganza". Ed è proprio assieme a lui che si sarebbe appropriato, falsificando i verbali di distruzione della droga, di almeno 25 chili di hashish.

L'incontro tra Spedale e la madre del pusher

Il 17 giugno era proprio la madre di Carollo a chiamare Spedale, chiedendogli "una cortesia... se magari ci possiamo vedere" e l'appuntamento sarebbe avvenuto il giorno dopo in un bar, dove la donna, tra le altre cose, avrebbe chiesto al poliziotto, riferendosi al figlio, "se lo potete aiutare... perché so... amici, perché lui è troppo dolce, troppo facilone perché si fida facilmente di chiunque..." e Spedale: "Probabilmente se lo stanno tirando... con quelli di là (di Termini Imerese, ndr) proprio lui non c'entra niente". La donna riferiva poi a Carollo il contenuto della conversazione, spiegando che il poliziotto non avrebbe gradito che lo spacciatore lo avesse chiamato col numero del figlio, suggerendo l'utilizzo di Telegram "perché si scanta... non ti può rispondere". Aggiungeva di essersi accorta della presenza di due agenti "e questi due guardavano, si capiva che erano sbirri, si sente la puzza della merda, si sente subito... Vedevo che con gli occhi faceva così, aveva la ventiquattrore" ed effettivamente ci sarebbero stati dei carabinieri di San Lorenzo.

"Si spaventa, ha il carbone bagnato"

Carollo aggiungeva poi: "Ha da stamattina che penso a quel cato di immondizia", riferendosi sempre al poliziotto, e la donna: "E' normale che deve dire, se era tranquillo un si portava i cani (carabinieri, ndr) d'appresso... Chi glielo dice se io ho messo il telefono acceso e lo posso pure fottere? Vedi che gli sbirri sono proprio cornuti, che pensano sempre male ed è giusto che è così... Gli ho detto: 'Penso che lei sa che Sandro ora gli è arrivata un'altra notifica che è il fatto delle intercettazioni... Castelvetra... e quindi la situazione è un po' più grave, se lei lo poteva aiutare, in qualche modo... 'Signora noi là dentro siamo tutti colleghi, tutti amici, però ci diffidiamo uno con l'altro" e Carollo: "Si spaventa, ha il carbone bagnato! Io lo consumerei completamente se voglio... Lo so lui faceva... (e, annotano gli inquirenti, "imita il rumore di chi sniffa")". La madre cercava di rassicurarlo: "Lo reputi un amico, se lui può fare qualcosa, io penso che all'insaputa lo farà... Lui della seconda notifica non ne sapeva nulla... Questa perquisizione perché l'hanno fatta secondo te?" e Carollo: "E' nella squadra sua questo, questo fa perquisizioni è perché fanno indagini su di te! Ti sta facendo capire che ti stanno venendo a prendere, l'avvocato me l'ha detto! E lui si è informato (Spedale, ndr) e dice che è una cosa fuori città, dice 'c'è un'indagine fuori città'... A me mi preoccupa questo, quelli di lui, di lui mi spavento io!", ma anche lui "si spaventa, ha il carbone bagnato...".