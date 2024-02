Rubano cento metri di cavo in rame delle ferrovie, presi vicino alla stazione Roccella

Un uomo fermato per aver rubato una bici elettrica a pochi passi stazione centrale, altre due persone bloccate perché ritenute responsabili del furto di circa 100 metri di cavo in rame delle ferrovie vicino alla stazione Forum/Roccella. Sono tre dei sette arrestati dalla polizia ferroviaria in tutta la Sicilia a gennaio scorso. Nel bilancio del mese appena passato anche 16.658 persone controllate, 22 indagati, 41 veicoli ispezionati, 35 contravvenzioni e 1.749 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno con presenza su 454 convogli e lungo la linea ferroviaria.

Su tutto il territorio regionale sono stati inoltre rintracciati 4 soggetti, di cui due minori a Palermo e uno a Messina, tutti affidati alle rispettive comunità da cui si erano allontanati, mentre a Catania un soggetto maggiorenne è stato rintracciato e affidato ad un familiare.

Diverse anche le richieste di assistenza giunte alla sala operativa della Polfer da parte di viaggiatori distratti, per il recupero di effetti personali dimenticati in ambito ferroviario. In particolare, una viaggiatrice, giunta da Punta Raisi alla stazione centrale di Palermo, dopo essersi rivolta agli agenti della Polfer raccontando di aver dimenticato il trolley nell’area delle biglietterie automatiche della stazione dell'aeroporto, è stata rassicurata dagli stessi grazie al tempestivo intervento di una pattuglia che, in servizio di vigilanza a bordo di un treno diretto a Punta Raisi, è riuscita a ritrovare il bagaglio. La donna, successivamente ritornata presso la sua città di residenza, ha inviato al personale operante una lettera di ringraziamento accompagnato da un dolce, in segno di ringraziamento per l’attività svolta e la disponibilità dimostrata.