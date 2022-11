A bordo di un'auto con una pistola sotto al sedile e pronta a sparare, tre arresti allo Zen

Erano in tre, a bordo di un’auto, e sotto uno dei sedili c’era una pistola senza sicura e pronta a esplodere i colpi. I carabinieri hanno arrestato venerdì scorso (ma la notizia si è appresa soltanto oggi) tre persone in viale Cesare Brandi, nel quartiere Zen. Soltanto per uno di loro, il 28enne Paolo Clemente che ha un paio di precedenti di polizia, il gip ha disposto i domiciliari. Gli altri due hanno 26 e 19 anni e quest'ultimo è incensurato.

Erano da poco trascorse le 17 quando i militari si sono imbattuti in una Lancia Y che stava attraversando il quartiere. Quindi la decisione di perquisire l’auto e i tre occupanti: durante il controllo è saltata fuori un'arma, marca River modello 85. Una pistola a salve ma modificata per fare fuoco. Nel caricatore quattro proiettili, altri sette sono stati trovati dentro un borsello insieme ad un paio di guanti. I tre indagati sono stati portati in caserma e poi sono finiti in manette.

Dopo l’interrogatorio il gip Cristina Lo Bue ha disposto i domiciliari solo per Clemente mentre agli altri due - che hanno detto di trovarsi casualmente in auto e di non conoscere la provenienza dell'arma - non è stata applicata alcuna misura cautelare. Il 28enne invece si è assunto la responsabilità in relazione alla detenzione della pistola, sostenendo però di averla trovata il giorno prima e di averla presa con l'intenzione di venderla.

Le indagini condotte dai carabinieri sono soltanto all’inizio. Gli investigatori dovranno cercare di chiarire dove Clemente abbia preso la pistola e con quale obiettivo: utilizzarla, rivenderla sul mercato nero o portarla a qualcun altro che, però, dopo l’operazione dei militari dell’Arma adesso non riceverà più la consegna.