Catturavano ricci e oloturie per venderli a ristoratori asiatici, 5 palermitani arrestati per pesca di frodo

Operazione di guardia di finanza e capitaneria di porto, disposti i domiciliari con il braccialetto elettronico. In due anni avrebbero pescato oltre 140 mila esemplari in diversi tratti di costa dell'Isola provocando ingenti danni all'ecosistema marino. Sequestrati acquascooter e attrezzatura per 5 mila euro