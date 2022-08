Vucciria, sequestrato mezzo chilo di cocaina: arrestati padre e figlia

Padre e figlia trovati in possesso di mezzo chilo di cocaina. I carabinieri hanno arrestato nello storico quartiere della Vucciria un uomo di 60 anni e una donna di 47 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il gip ha disposto per lui l'obbligo di presentazione mentre per lei gli arresti domiciliari. Sul mercato la droga avrebbe potuto fruttare fino a 50 mila euro.

L'intervento è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo radiomobile con il supporto dell'unità cinofila del Nucleo Palermo Villagrazia. Nel corso della perquisizione è stata sequestrata anche la somma di mille euro, in banconote di piccolo taglio, considerata il ricavo dell'attività illecita. La sostanza è stata inviata al Laboratorio di analisi del Comando provinciale per le analisi.