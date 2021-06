"Hanno picchiato e rapinato due uomini dopo un incidente": arrestati padre e figli

L'episodio risale a marzo ed era avvenuto in via Antonio Marinuzzi. Dopo un banale scontro, da una delle auto sarebbero scesi i tre indagati che avrebbero aggredito due romeni. Adesso, dopo le indagini della polizia, sono finiti in carcere

Padre e due figli arrestati per avere picchiato e rapinato due uomini dopo un incidente stradale. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo e due giovani per un pestaggio avvenuto agli inizi di marzo in via Antonio Marinuzzi, nella zona di via Oreto. Sono accusati dei reati di lesioni gravi e rapina.

Ad avere la peggio quel giorno erano stati due uomini di 36 e 26 anni, ricoverati in ospedale con diversi traumi giudicati guaribili in circa 20 giorni. Dopo uno scontro all’incrocio con via Cosmo Guastella da una delle due auto coinvolte sono scesi padre e figlio che - secondo quanto ricostruito - li avrebbero aggrediti, gli avrebbero rubato i cellulari e poi sarebbero scappati facendo perdere le proprie tracce.

Le vittime del pestaggio, nonostante le ferite, sono riuscite ad annotare il numero di targa dell'auto degli aggressori. Sul posto, anche a seguito delle segnalazioni di alcuni residenti, sono intervenuti i Falchi della squadra mobile, gli agenti delle volanti e il personale della Scientifica che ha analizzato le chiazze di sangue sull’asfalto e acquisito le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza.

Grazie agli elementi raccolti sul posto e ai video gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità dei tre indagti che questa mattina sono stati arrestati e portati al carcere Pagliarelli.