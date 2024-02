La lite in discoteca prima dell'omicidio di Francesco Bacchi: quattro giovani arrestati per rissa

Non avrebbero responsabilità dirette nella morte di Francesco Bacchi, pestato a morte fuori da una discoteca a Balestrate, ma si sarebbero affrontati con calci e pugni poco prima che il diciannovenne venisse ucciso. I carabinieri hanno arrestato con l'accusa di rissa aggravata quattro giovani che quella sera si trovavano nel locale dove è stato ammazzato il diciannovenne di Partinico per cui è stato giò arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale il ventenne Andrea Cangemi, che ha sostenuto di essersi difeso. Tre, tutti ventenni, sono ai domiciliari, mentre per un quarto, di appena 17 anni, è stato disposto il collocamento in comunità che è stato eseguito dai militari su decisione del giudice.

I fatti risalgono alla notte tra il 13 e il 14 gennaio scorso, all’uscita dalla discoteca Medusa di Balestrate, dov'è "scoppiata una violenta rissa tra alcuni giovanissimi avventori del locale notturno nel corso della quale Francesco Bacchi, ha riportato le gravi lesioni personali che hanno purtroppo causato la sua morte. In quella occasione - ricostruiscono dal Comando provinciale - due gruppi contrapposti si sono aggrediti reciprocamente, percuotendosi con pugni, calci e schiaffi". A distanza di poche ore, dopo i rilievi e le indagini coordinate dalla Procura, i carabinieri sono riusciti a identificare il presunto responsabile delle lesioni mortali inferte al diciannovenne.