Viene fermato per un controllo e minaccia i poliziotti con un ammortizzatore: arrestato

E’ successo in via Altofonte dove un controllo di routine si stava trasformando in una violenta aggressione. Oltre al conducente di una Bmw sono finiti in manette anche due parenti che, sentendo le urla, sono intervenuti per dare manforte