Rubano un'auto del car sharing, poi si schiantano durante l'inseguimento: arrestati tre 17enni

Volevano condividere un’auto e alla fine, sebbene per una notte, hanno condiviso una delle celle di sicurezza del carcere minorile Malaspina. La polizia ha arrestato sabato notte tre 17enni per il furto aggravato in concorso di una macchina del servizio di car sharing del Comune, AmiGo, in piazza Indipendenza.

Gli agenti delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale sono intervenuti quando è entrato in funzione l’impianto dell’allarme che segnalava un’auto in movimento. Seguendo gli input forniti al sistema di geolocalizzazione, i poliziotti hanno avviato le ricerche riuscendo a intercettare l’auto non lontano dall’ultima posizione disponibile.

Alla vista delle pattuglie dell’Upg, il giovane alla guida ha spinto il piede sull’acceleratore cercando di fare perdere le proprie tracce. Nel corso dell’inseguimento, come ricostruito, il conducente dell’auto si è schiantato contro alcuni mezzi parcheggiati e così dall’abitacolo sono scesi in cinque. Il primo è stato bloccato a breve distanza mentre altri due sono stati acciuffati poco dopo.

I poliziotti hanno identificato i tre giovani, minorenni, e li hanno perquisiti. Per tutti loro è scattato l’arresto con la doppia accusa di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Al termine degli accertamenti sono stati presi contatti con i genitori dei giovani indagati ai quali sono stati affidati i figli dopo una tappa nell’istituto penitenziario Malaspina. "Per riportarla in strada dovremo riparare il mezzo - spiega Marcello Marchese, responsabile del servizio di car sharing Amigo - perché hanno rotto un finestrino e manomesso i fili".