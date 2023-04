Capaci, sfondano la porta di una tabaccheria e rubano 300 pacchi di sigarette: arrestati

Erano entrati in una tabaccheria, a Capaci, riuscendo a portare via 300 pacchi di sigarette e numerosi Gratta e vinci ma alla fine, dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati. I carabinieri della stazione e del Nucleo radiomobile hanno arrestato due palermitani di 30 e 33 anni per furto aggravato. Nel mirino la rivendita interna a un'area di servizio che si trova in via Monsignor Siino.

I militari dell'Arma sono intervenuti due notti fa dopo la segnalazione di un furto appena consumato. Le pattuglie hanno avviato le ricerche di una Fiat Panda, poi risultata rubata, e l'hanno intercettata sulla strada statale 113. Una volta circondati i due si sono arresti e sono stati ammanettati dai carabinieri che hanno anche recuperato la refurtiva.

I due indagati, dei quali non si conoscono le generalità, sono stati portati la mattina successiva al tribunale di Palermo dove il giudice ha convalidato l'arresto disponendo per entrambi gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Dopo gli accertamenti la Fiat Panda rubata è stata riconsegnata al proprietario che ne aveva denunciato il furto pochi giorni prima.

Un episodio simile si è verificato a Carini ma in quest'occasione i responsabili non sono stati individuati. Le forze dell'ordine sono intervenute in via Marconi dopo la telefonata al 112 di un cittadino che segnalava un furto con spaccata nel negozio di abbigliamento Gambino. Al loro arrivo, però, i ladri erano già fuggiti portando via diversi capi d'abbigliamento. Al vaglio le immagini riprese da alcune telecamere.