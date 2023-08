"Spaccano la vetrina di un negozio e rubano vestiti", ma la polizia li vede e li arresta

Sono stati bloccati pochi minuti dopo aver messo a segno un furto con spaccata in un negozio di abbigliamento che si trova nella zona di via Notarbartolo: due giovani sono stati arrestati dalla polizia, che non ne ha fornito le generalità. Il colpo, avvenuto intorno alle 2 di questa notte (3 agosto) è andato a monte proprio per la presenza di una volante che è subito intervenuta.

I poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale della questura avrebbero notato gli indagati mentre armeggiavano vicino alla vetrina e poi dirigersi in fretta verso un motorino. Gli agenti li hanno fermati: uno di loro avrebbe avuto in mano un'asta di legno (che non sarebbe stata altro che un pezzo della cornice della stessa vetrina mandata in frantumi) ed entrambi sarebbero stati sporchi di fuliggine. Non avrebbero saputo però fornire una spiegazione convincente agli investigatori.

Nel bauletto del loro mezzo, poi, gli inquirenti avrebbero trovato diversi capi di abbigliamento sottratti dal negozio e, sotto la sella, strumenti utili all'effrazione. Per i due è quindi scattato l'arresto. Uno degli indagati, peraltro, risulta già sottoposto all'obbligo di dimora a Palermo, con il divieto di allontanarsi dal suo domicilio proprio in un orario compatibile con quello in cui è avvenuto il furto, e inizialmente avrebbe fornito pure false generalità agli inquirenti. I poliziotti hanno poi contattato il proprietario dell'attività commerciale e gli hanno restituito la merce.