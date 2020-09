Zona Oreto, rubano pc e monitor alla scuola Cesareo: arrestati mentre fuggono con la "lapa"

Il furto a scuola, la fuga con la lapa, l'arresto. E' bastato un breve inseguimento ai carabinieri del nucleo radiomobile per bloccare due giovani di 19 e 21 anni.

La caccia ai presunti ladri è scattata dopo la segnalazione di un cittadino, che ha prontamente avvertito la centrale operativa. Quando la gazzella dei carabinieri li ha raggiunti, a bordo della moto ape avevano 17 monitor a schermo piatto, 8 tastiere, 2 mouse, uno stereo, 2 casse e vario materiale di cablaggio più gli arnesi usati presumibilmente per il raid alla scuola Cesareo di via Paratone, nella zona di via Oreto Nuova.

Entrambi i giovani, già noti alle forze dell'ordine, dovranno adesso rispondere di furto aggravato. Dal sopralluogo nella scuola, i carabinieri hanno verificato che i giovani si erano introdotti tagliando una rete di recinzione. Gli arrestati sono stati portati in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. Il 19enne è stato, inoltre, denunciato per violazione della misura di prevenzione e per guida senza patente. La refurtiva è stata riconsegnata alla scuola.