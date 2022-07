Riconosce due ladri di scooter, li segue e chiama il 112: coppia arrestata dopo folle inseguimento

Sono stati intercettati mentre si trovavano a bordo di uno scooter rubato e, alla vista delle volanti, hanno dato vita a un pericoloso inseguimento, iniziato in via Principe di Paternò e finito in via Veneto, sfrecciando contromano, attraversando gli incroci con il semaforo rosso e rischiando più volte di investire qualcuno. I Falchi della squadra mobile hanno arrestato ieri M. E. (26 anni) e S. T. (24), accusati di violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento di mezzi di servizio e indagati anche per ricettazione.

Tutto è iniziato nel pomeriggio quando un giovane, un volontario dell’associazione nazionale dei carabinieri, si trovava nel parcheggio di un supermercato dalle parti di viale Regione e stava aspettando in auto la moglie. "Ho riconosciuto questi due soggetti che corrispondevano a quelli che pochi giorni prima - racconta a PalermoToday - avevano rubato lo scooter di mio fratello. Mi sono insospettito perché stavano spingendo un Honda Sh di colore grigio. Li ho seguiti con la macchina, e ho chiamato il 112 per fornire tutti i dettagli utili sui loro spostamenti".

Le informazioni raccolte sono state girate alle volanti e ai Falchi della squadra mobile che hanno individuato la coppia sullo scooter in via Principe di Paternò. Gli agenti si sono lanciati all’inseguimento tallonando il mezzo rubato guidato dal 26enne, che più volte avrebbe tentato di scalciare le moto dei poliziotti nel tentativo di farli cadere. Dopo circa un chilometro gli agenti sono riusciti a bloccare la corsa della coppia, recuperare l’Honda Sh e, grazie al contributo del cittadino, ad arrestare i giovani.

I due sono stati portati nelle camere di sicurezza della squadra mobile e, una volta terminati gli accertamenti, sono stati accompagnati a casa in attesa di essere processati per direttissima. L’udienza è stata celebrata questa mattina e si è conclusa con la convalida degli arresti. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto per il giovane la misura cautelare dei domiciliari con braccialetto elettronico mentre per la 24enne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Pochi giorni fa gli agenti del commissariato Oreto hanno denunciato un ragazzo di 27 anni che si è reso protagonista di una folle corsa iniziata in corso Calatafimi e terminata alla Cala. Secondo quanto ricostruito il giovane, poi risultato senza patente né copertura assicurativa per il suo scooter, sarebbe scappato e avrebbe attraversato l'isola pedonale del Cassaro rischiando di investire alcuni turisti e giovani che si aggiravano fra i locali del centro. L'inseguimento si è concluso vicino piazza XIII vittime, dove il giovane si è schiantato contro un'auto parcheggiata.