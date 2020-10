Cronaca Termini Imerese / Contrada Buonfornello

Entrano di notte in un'azienda per rubare 10 quintali di rottami in ferro, sei arresti

In manette sei persone, di età compresa tra i 20 e i 50 anni, per il reato di furto aggravato. I carabinieri della compagnia di Termini Imerese li hanno bloccati nel piazzale di un'impresa in contrada Buonfornello