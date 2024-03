Si erano intrufolati in una proprietà privata con l'obiettivo di rubare 25 metri di tubature in rame. I carabinieri hanno arrestato a Capaci due ragazzi di 25 e 23 anni per furto aggravato. I due sono stati sorpresi all'interno di un'abitazione ma sono stati bloccati dai militari intervenuti prima che gli indagati portassero a termine il piano.

Durante l'attività di controllo del territorio, finalizzata al contrasto dei "cacciatori di oro rosso", hanno fermato un camionista che trasportava 500 chili di cavi in rame. Alle domande dei militari l'uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione e per questo è stato denunciato in Procura per ricettazione.

Dai successivi accertamenti è emerso che la mezza tonnellata di rame era stata rubata qualche giorno prima in un deposito del capoluogo palermitano. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo mentre la refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.