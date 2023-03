Isnello, sorpresi a rubare tv e decoder in un hotel: arrestati quattro giovani

Quattro giovani sorpresi a rubare in un hotel temporaneamente chiuso. I carabinieri hanno arrestato a Isnello due ragazzi di 26 e 25 anni e due ragazze di 26 e 23 anni accusati di furto aggravato in concorso dopo essere stati "pizzicati" mentre si aggiravano all'interno del Piano Torre Park Hotel a caccia di tv, decoder e altri oggetti di valore.

I militari della Compagnia di Cefalù sono arrivati nell'hotel dopo la chiamata dell'albergatore che, tramite il sistema di videosorveglianza, aveva notato alcune figure sospette che si aggiravano nella struttura chiusa durante la stagione invernale. "La tempestività dell'intervento - si legge in una nota - ha permesso di cogliere in flagranza i quattro giovani, tre dei quali incensurati".

Secondo quanto ricostruito il gruppetto di amici, dopo aver forzato la porta d'ingresso, si era introdotto nel Piano Torre Park Hotel per rubare tutto ciò che potevano: tv, decoder, un compressore, un soffiatore e un caricabatteria per auto. "I quattro - aggiungono dall'Arma - sono stati trovati in posesso di arnesi da scasso come cacciaviti, pinze e perfino una pistola giocattolo".

Dalle prime indagini è emerso inoltre che un quinto giovane, in corso d'identificazione, sarebbe riuscito a fuggire nell'area boschiva che circonda la struttura ricettiva. I quattro arresti sono stati convalidati dal gip di Termini Imerese che, al termine dell'udienza, ha disposto la misura dell'obbligo di firma per tutti e quattro i ragazzi.