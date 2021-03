Acqua dei Corsari, rubano un pc in un asilo ma vengono subito bloccati e arrestati

In manette due uomini di 30 e 37 anni, sorpresi a pochi passi dall'istituto La Malfa di via Ammiraglio Cristodulo con il dispositivo elettronico

Stavano cercando di allontanarsi di gran fretta ma i carabinieri della stazione di Acqua dei Corsari li hanno subito fermati trovandoli in possesso di un computer poi risultato rubato. A finire in manette I.C. (37 anni, di Villabate) e W.A. (30 anni di Misilmeri), accusati di un furto all’asilo nido La Malfa che si trova in via Ammiraglio Cristodulo, vicino via Padre Massimiliano Kolbe.

"Dal sopralluogo nella scuola - spiegano dal Comando provinciale - i carabinieri hanno verificato che i due, dopo essersi introdotti nel plesso scolastico, avevano rubato un computer portatile". La refurtiva è stata restituita alla dirigente dell’asilo nido mentre i due indagati sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari.