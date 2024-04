Furto con spaccata in un'ottica in zona università: chiama il 112 e fa arrestare due giovani

Due arresti per furto e circa una quarantina di paia di occhiali recuperati. Si è concluso così un intervento della polizia che è riuscita ad arrestare un ragazzo di 25 anni e una ragazza di 26 che avrebbero svaligiato il negozio Ottica universitaria che si trova in via Brasa. A fornire l'input fondamentale è stato un cittadino che, vedendo i due mandare in frantumi la vetrina dell'attività, ha chiamato il 112.

Il doppio arresto risale alla notte del 15 aprile scorso. "Sulla base della segnalazione del cittadino, le pattuglie - spiegano dalla questura - hanno perlustrato le possibili vie di fuga dal negozio segnalato fin quando una volante del commissariato Porta Nuova, proprio all'incrocio tra corso Tukory e corso Re Ruggero, ha sorpreso i due individui segnalati con a breve distanza le buste contenenti ben 40 paia di occhiali griffati".

I poliziotti hanno quindi intercettato i due soggetti, le cui descrizioni combaciavano con quelle fornite prima dal solerte cittadino, che poco prima, secondo quanto ricostruito, avevano messo fuori uso le telecamere esterne dell’esercizio prima di entrare e rubare prodotti del valore commerciale di 10 mila euro. I due indagati dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso.