Provano di nuovo a rubare all'istituto Dolci, arrestati 4 ragazzi "Finalmente li hanno presi"

Avevano appena forzato la porticina sul retro della scuola ed erano pronti per l’ennesima incursione notturna al Danilo Dolci. I carabinieri hanno arrestato pochi giorni fa, dopo un breve inseguimento, quattro ragazzini di 16 e 17 anni con l’accusa di furto aggravato. A darne notizia il preside della scuola, Gino Chimenti, che ha scritto un post sui social: "Finalmente li hanno presi. Speriamo che questo induca altri malintenzionati a desistere dal compiere questi atti".

Sono numerosi i furti e gli atti vandalici subiti dall’istituto tra l’anno scorso e i primi mesi del 2022. L’ultimo circa due settimane fa: i ladri sono riusciti a rubare il gasolio dal pulmino della scuola che era stato preparato per accompagnare alcuni studenti a Catania, dove avrebbero partecipato all’evento conclusivo di un concorso. Il dirigente scolastico, invece di perdersi d’animo, ha fatto il pieno alla sua auto e si è messo in viaggio con due ragazzi e una docente per raggiungere il capoluogo etneo.

Prima di quell’episodio i ladri avevano colpito altre volte portando via dall’istituto diversi televisori, computer, altre apparecchiature elettroniche utilizzate per la didattica e pure dei salumi. A febbraio scorso l’ennesima intrusione. Quella volta però gli autori del colpo erano stati costretti a fuggire a mani vuote dopo l’entrata in funzione del sistema d’allarme. Al momento ai quattro giovani arrestati, tutti incensurati, viene contestato solo l’ultimo furto scoperto e sventato dai carabinieri.