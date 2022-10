Furto in una farmacia di via Empedocle Restivo, residente chiama il 112: due arresti

In manette per aver forzato e svuotato il distributore automatico di una farmacia. La polizia ha arrestato nella notte un ragazzo di 29 anni e una ragazza di 33 accusati di aver colpito in via Empedocle Restivo. A mandare in fumo i loro piani è stato un residente che, accorgendosi del furto, ha chiamato il 112 fornendo una loro descrizione.

Dopo il furto e l’allarme lanciato dal cittadino sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno avviato le ricerche in zona individuando, a pochi passi da viale Emilia, due ragazzi che avevano gli stessi tratti somatici e gli indumenti descritti dal cittadino. Una volta bloccati i due sono sono stati perquisiti e trovati in possesso di numerosi dispositivi sanitari. Sequestrati anche un cacciavite, una cesoia e un piede di porco.

"Il materiale ritrovato addosso ai due è certamente riconducibile alla farmacia", spiegano con una nota dalla questura. Alla luce degli elementi acquisiti i poliziotti delle volanti hanno ammanettato i due ragazzi e riconsegnato la refurtiva al legittimo proprietario. "Il provvedimento di arrestato è stato convalidato", concludono dalla questura.