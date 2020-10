Brancaccio, sorpresi a rubare materiale in ferro nel deposito ferroviario: due arresti

Sorpresi a rubare materiale ferroso nel deposito ferroviario di Brancaccio. I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato ieri mattina B.S. e G.A, due uomini di 50 e 37 anni, con l’accusa di furto aggravato.

I militari stavano passando da via Giafar quando hanno notato i due uomini nell’area dello scal, decidendo così di sottoporli a un controllo. La refurtiva, costituita da materiale del valore di 20 mila euro, è stata recuperata e riconsegnata al custode del deposito.

Durante la perquisizione i carabinieri hanno recuperato anche diversi attrezzi da scasso (foto allegata) che sono stati sottoposti a sequestro. I due uomini sono stati accompagnati in casa e messi ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista per oggi.

La scena non è passata inosservata per i residenti che hanno seguito le varie fasi dell’arresto affacciati alle finestre (video allegato), mentre un elicottero sorvolava le loro case per controllare la zona dall’alto.

