Tommaso Natale, tentano di rubare un catalizzatore: arrestati da un poliziotto libero dal servizio

Uno armeggiava sotto un’auto con un seghetto, l’altro controllava l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di rubare il catalizzatore. Non avevano però fatto i conti con un poliziotto libero dal servizio che li ha bloccati entrambi fino all’intervento delle altre pattuglie. E’ successo qualche giorno fa in via Tommaso Natale: sono finiti in manette due ragazzi di 19 e 24 anni, residenti nella zona di via Montalbo, con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso.

Secondo un prima ricostruzione, gli indagati avrebbero preso di mira una vecchia Hyundai Atos parcheggiata all’altezza di via Fabio Besta. Uno sarebbe rimasto a fare da “palo” mentre l’altro si sarebbe coricato sotto il mezzo con un seghetto elettrico. Dopo aver tagliato la marmitta per arrivare al catalizzatore, pieno di metalli “preziosi” come il rodio o il palladio, per loro sfortuna è passato il poliziotto che, avendo intuito i loro piani, si è fermato e ha allertato i colleghi tramite la centrale operativa.

In pochi minuti sono arrivate le pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale della questura e del commissariato San Lorenzo che hanno arrestato e portato via la coppia di giovani. Dagli accertamenti è emerso che entrambi in passato fossero stati già denunciati per altri furti, alcuni solo tentati e altri consumati, nella zona di San Lorenzo. Al termine dell’udienza di convalida il giudice ha disposto l’obbligo di firma per il diciannovenne e l’obbligo di dimora con permanenza in casa nella fascia notturna per l'altro indagato.