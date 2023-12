Stavano scassinando i distributori di snack e bevande in una proprietà privata, ma il tempestivo intervento delle guardie giurate ha permesso i bloccare i due e di affidarli ai carabinieri. A finire in manette due carinesi di 38 e 20 anni per furto aggravato in concorso all’interno di una nota azienda di Montelepre che tratta materiale edile.

Le guardie giurate della Sicul Security, tramite telecamere e monitor collegati con la centrale operativa, hanno accertato la presenza di due persone che stavano scassinando un distributore automatico portando via prodotti, banconote e monete. In pochi minuti è intervenuta un'auto dell'istituto di vigilanza privato e i due sono stati bloccati e portati nella stazione dei carabinieri.

I due carinesi sono stati quindi affidati ai militari della Compagnia di Partinico che, dopo aver acquisito le immagini delle telecamere, gli hanno sequestrato diversi arnesi da scasso e la refurtiva che è stata poi riconsegnata. In attesa della convalida da parte del gip che dovrà decidere se applicare eventuali misure cautelari, i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.