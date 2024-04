Se ne andavano in giro, vicino a una scuola, con l’obiettivo di forzare le portiere delle auto e rubare ciò che potevano. Il loro piano però è stato mandato in fumo da due agenti che hanno subito capito, nonostante la folla, quali fossero le loro intenzioni. La polizia ha denunciato nei giorni scorso un diciottenne e denunciato un quattordicenne per furto di un’autoradio rubata da una microcar parcheggiata dalle parti di viale Strasburgo.

L’auto presa di mira è risultata di proprietà di un giovane studente che alcuni giorni fa, raggiunto l’istituto scolastico, era entrato per un’altra giornata tra i banchi. I due indagati avrebbero atteso il momento giusto per entrare in azione prima del suono della campanella, forzare la portiera della microcar e "strappare via" l'autoradio e allontanarsi nella convinzione che nessuno li avrebbe scoperti.

Una volta avuta la certezza sui propositi dei due giovani, gli investigatori del commissariato San Lorenzo si sono avvicinati ai giovani. I due, dopo essersi accorti della loro presenza, hanno cercato di allontanarsi a bordo di una bici elettrica. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati, perquisendoli e sequestrando l’autoradio e diversi arnesi da scasso. Sotto sequestro anche il mezzo a due ruote perché utilizzato per commettere il reato.