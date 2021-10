Provano a rubare due auto in viale dell'Olimpo, arrestati due giovani

I carabineri sono intervenuti dopo aver notato una macchina con l'allarme in funzione e la portiera aperta. In manette due ragazzi di 28 e 27 anni che avevano puntato due mezzi parcheggiati vicino a un discoclub

Uno aveva cercato di nascondersi dietro un’auto da rubare, l’altro si trovava a pochi metri di distanza a bordo di un’altra macchina con la serratura della portiera forzata. I carabinieri hanno arrestato in viale dell’Olimpo due ragazzi di 28 e 27 anni per il reato di furto aggravato.

Secondo quanto ricostruito i militari stavano passando vicino a un discoclub della zona quando "hanno notato - spiegano dal Comando provinciale - un’auto con l’allarme in funzione e lo sportello aperto". Vicino c'era un ragazzo accovacciato che ha tentato la fuga a piedi.

"Da una più attenta ispezione - prosegue la nota - i carabinieri del Nucleo radiomobile e della stazione San Filippo Neri hanno intercettato l’altro giovane all’interno di un’altra auto con la portiera forzata. Dopo la perquisizione è stato recuperato un attrezzo utilizzato per scassinare le auto".

Dopo essere stati bloccati i due giovani, su disposizione del pubblico ministero, sono stati portati ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Il gip ha convalidato gli arresti disponendo per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le vetture sono state riconsegnate ai legittimi proprietari che hanno poi sporto denuncia.