Sorpresi a scassinare la portiera di un'auto, due arrestati in via Terrasanta

Uno avrebbe fatto da "palo" mentre l'altro si sarebbe occupato di scassinare la serratura di un'auto che di lì a poco sarebbe finita probabilmente nelle mani di qualcuno che avrebbe tentato un "cavallo di ritorno" o sarebbe stata smontata per venderne i pezzi. Un piano mandato in fumo dall'intervento della polizia che, all'alba di ieri, è riuscita ad arrestare un 26enne (A. T. le iniziali) e un 35enne (F. P. M.).

Secondo una prima ricostruzione le volanti dell'Ufficio prevenzione generale sarebbero intervenute dopo la segnalazione fatta da un cittadino tramite il 112. Al loro arrivo gli agenti avrebbero individuato l'auto finita nel mirino dei ladri. Vicino c'erano due persone: una controllava che nessuno fosse nei paraggi e l'altro armeggiava sulla portiera di un mezzo.

I poliziotti hanno circondato i due, li hanno bloccati e li hanno identificati. A seguito della perquisizione uno dei due è stato trovato in posessso di un'autoradio, conservata all'interno dello zaino che portava sulle spalle, di cui non avrebbe saputo spiegare la provenienza. Per entrambi dunque è scattato l'arresto per tentato furto aggravato in concorso, mentre uno solo dei due è stato anche denunciato per ricettazione.

Gli indagati sono stati portati negli uffici di polizia e sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.

Nelle ultime settimane sono stati registrati numerosi furti d'auto. Oltre cento le denunce raccolte da inizio agosto ad oggi da polizia e carabinieri. Come riferito da alcuni cittadini, alcuni mezzi sarebbero stati rubati con l'utilizzo di un carro attrezzi. Sarebbe questo uno degli ultimi stratagemmi adottati dai ladri per colpire indisturbati.