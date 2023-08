Sarebbero entrati in casa di un'anziana donna per poi rubarle una serie di posate in oro e argento e persino un intero mobile. I carabinieri hanno arrestato a Montemaggiore Belsito un ragazzo di 20 anni, un uomo di 38 e una donna di 34 accusati in concorso del furto nell'abitazione di una 89enne. I tre saranno ascoltati dal gip del tribunale di Termini Imerese che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare nei loro confronti. Solo parte della refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla proprietaria.

L'attività investigativa dei militari della Sezione operativa del Reparto territoriale di Termini e della stazione di Montemaggiore, è stata avviata dopo la denuncia presentata dalla vittima a seguito del furto subito il 31 luglio scorso. Le indagini "hanno consentito - si legge in una nota - di acquisire un grave quadro indiziario a carico tutti e tre i soggetti, due dei quali si sarebbero introdotti all’interno della abitazione dell’anziana impossessandosi di oro, posateria in acciaio e in argento e di un mobile".

Nei giorni scorsi la polizia ha arrestato a Palermo, in via Alessi, un uomo di 61 anni sorpreso con la refurtiva di almeno quattro appartamenti appena "visitati". Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale sono intervenuti dopo le telefonate di alcuni residenti al 112 che segnalavano un soggetto che si arrampicava sulle grondaie e saltava da un bancone e l'altro. Una volta identificato è emerso che sulla sua testa pendeva un provvedimento di aggravamento della misura, dal carcere ai domiciliari.