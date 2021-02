Politeama, sorpreso a rubare lo stereo di un'auto: arrestato un giovane

I carabinieri hanno bloccato nella notte un ventunenne in via Isidoro la Lumia. Arrestato all'Albergheria anche un diciannovenne che correva con un pc tra le mani. In manette tre fratelli a Cefalà Diana per furto aggravato

Si trovava dentro un’auto parcheggiata in via Isidoro La Lumia, in zona Politeama, mentre cercava di portare via le casse dell’impianto stereo. I carabinieri della stazione Crispi hanno arrestato la scorsa notte un ragazzo di 21 anni, A.L.V., per il reato di furto aggravato. Il giovane, già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato messo ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari.

Poche ore prima i militari del Nucleo operativo di piazza Verdi avevano arrestato all’Albergheria un altro ragazzo, S.J., di 19 anni. "Il giovane è stato visto correre - spiegano dal Comando provinciale - con un personal computer in mano e dopo un breve inseguimento. I militari hanno verificato il giovane aveva forzato poco prima la porta d’ingresso di un appartamento portando via il pc che è stato poi riconsegnato alla proprietaria”. Anche lui è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Sono invece tre gli arresti per furto eseguiti nel comune di Cefalà Diana. “I carabinieri di Villafrati e Mezzojuso - aggiungono dal Comando provinciale - hanno trovato due uomini all’interno di un garage, intenti a smontare parti di una vettura. C.D.S., 58 anni, è stato subito bloccato mentre una seconda persona, il sessantenne C.A., ha tentato la fuga su una macchina con a bordo il fratello G.A., 66 anni, che faceva da palo. I fratelli sono stati fermati da un’altra pattuglia. All’interno della vettura sono stati rinvenuti attrezzi da scasso".

I tre, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato. Questa mattina l’autorità giudiziaria di Termini Imerese ha convalidato l’arresto disponendo per tutti l’obbligo di dimora nel comune di Palermo.