I suoi obiettivi preferiti erano i distributori automatici e gli uffici pubblici da cui sarebbe riuscito a rubare soldi, computer e altro ancora. La polizia ha arrestato e portato in carcere un palermitano di 32 anni residente a Bagheria - del quale non sono state fornite le generalità - per una serie di furti risalenti al periodo compreso tra aprile 2021 e giugno 2022. Fondamentali, vista l’assenza di telecamere, gli accertamenti eseguiti dalla Scientifica che, ad ogni episodio, ha rilevato impronte e tracce biologiche.

A indagare sono stati gli agenti del commissariato Bagheria che, seguendo i pochi indizi lasciati dal responsabile dei furti, hanno ricostruito i vari colpi registrati - tra scuole, uffici pubblici che si occupano di assistenza a personale con disabilità ma anche appartamenti privati - da cui erano spariti contanti, pc, tablet, lavagne multimediali e anche elementi d’arredo. Dopo le varie denunce gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità del presunto autore dei furti.

Al 32enne ora rinchiuso nel carcere Burrafato su disposizione del giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese viene contestata, oltre al reato di furto, anche l’evasione. Secondo quanto accertato dalla polizia, infatti, l’indagato - in almeno tre casi su sei - avrebbe agito mentre si trovava agli arresti domiciliari. Sono in corso ulteriori indagini per chiarire se il giovane abbia agito da solo o se insieme a lui ci fossero anche dei complici rimasti sino ad ora ignoti.