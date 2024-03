"Sfondarono la saracinesca di un garage per rubare 8 tra scooter e moto": quattro arresti

In un giorno sarebbero riusciti a rubare 8 tra moto e scooter nonché un furgone per utilizzarlo come ariete. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Termini Imerese nei confronti di tre ventenni e un 27enne, tutti palermitani, indagati per il reato di furto aggravato. Due di loro dovranno rispondere anche del reato di ricettazione.

Le indagini condotte dalla Compagnia di Lercara Friddi hanno permesso di ricostruire i contorni del furto, risalente a 7 novembre scorso, dei mezzi che erano custoditi in un garage. Per portare a termine il piano gli indagati avrebbero rubato la notte stessa un furgone a Bagheria che poi avrebbero utilizzato per sfondare la saracinesca del box e portare via la refurtiva.

L'attività investigativa ha permesso di delineare la responsabilità dei quattro giovani e di raccogliere indizi nei confronti di otto persone che potrebbero verosimilmente essere entrate in possesso dei motocicli rubati. All'esecuzione del provvedimento hanno partecipato i militari della Compagnia d'intervento operativo del 12° Reggimento "Sicilia" e dei comandi Compagnia del Gruppo di Palermo e Monreale.