Furti di rame a Comiso, danno da 400 mila euro: arrestati tre romeni e un palermitano

Avrebbero messo a segno diversi colpi nel Ragusano riuscendo a rubare quintali di rame da portare poi a un ricettatore palermitano. Gli agenti del commissariato di polizia di Comiso hanno arrestato e portato in carcere tre romeni e il palemitano G.V.. Sono accusati a vario titolo di furto e ricettazione per alcuni episodi registrati nel 2020 da e-distribuzione spa per un danno complessivo di circa 400 mila euro.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori i ladri partivano di sera da Riesi, nel Nisseno, e raggiungevano l’obiettivo a bordo di una sola auto. In alcune occasioni però avrebbero utilizzato anche macchine prese a noleggio. Una volta arrivati a destinazione due si occupavano di raccogliere il rame mentre un terzo, all'alba, recuperava matasse da 50-60 chili ciascuna e le portava a G.V., ricettatore palermitano di 31 anni.

Durante l’attività investigativa sono stati recuperati e sottoposti a sequestro circa mille chili di rame. Gli indagati sono stati arrestati e portati in carcere a Palermo (Pagliarelli), Caltanissetta e Agrigento (Petrusa). Con il provvedimento firmato dal giudice per le indagini preliminari è stata disposta anche la misura cautelare dell’obbligo di dimora per un quinto indagato.