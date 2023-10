Rubano due moto vicino al tribunale ma vengono ripresi dalle telecamere: arrestati

Rubano due moto vicino al palazzo di giustizia nuovo, ma vengono notati attraverso il sistema di video sorveglianza del tribunale e arrestati poco dopo dai carabinieri della stazione di Palermo Centro. Due palermitani di 39 e 44 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono indagati con l'accusa per furto aggravato e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Uno dei due uomini, il 39enne (interessato da una misura di prevenzione in corso), durante l’attività di identificazione, nel tentativo di scampare ha colpito ripetutamente i carabinieri per divincolarsi e darsi alla fuga. Non c'è riuscito.

Il gip ha convalidato gli arresti, applicando la custodia cautelare in carcere (al Pagliarelli) per il più giovane e l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per il 44enne. I carabinieri hanno resituito le moto ai legittimi proprietari.

In una diversa circostanza, i militari della stazione Resuttana Colli hanno arrestato un 55enne che in un negozio vicino a viale Lazio aveva rubato diversi capi di abbigliamento del valore di circa 500 euro. Anche in questa circostanza, l’arresto è stato convalidato e l’indagato è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione.