Sorpreso a scassinare la cassa automatica di un distributore di benzina: arrestato

La polizia è intervenuta nella zona di via Terrasanta dopo aver sentito dei rumori sospetti provenire da un impianto. L'uomo, un 36enne, è stato bloccato mentre cercava di colpire l'erogatore per prendere il denaro. In un altro episodio è stato arrestato un diciottenne trovato con alcuni arnesi da scasso nel balcone di una villa in via San Lorenzo