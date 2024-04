Stavano smontando le grondaie da un condominio per estrarre e rubare il prezioso "oro rosso" contenuto al loro interno, ma per loro sfortuna è intervenuta una pattuglia dei carabinieri prima che fosse troppo tardi. I carabinieri della Compagnia di Carini hanno arrestato un uomo di 40 anni e un ragazzo di 28 con l'accusa di furto aggravato in concorso.

I militari hanno raggiunto l'obiettivo dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa che ha permesso di bloccare i due indagati e recuperare 10 metri di tubature in rame. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari mentre il quarantenne e il 28enne sono stati ammanettati e portati in caserma. L'arresto è stato convalidato dal gip.

A Capaci i carabinieri hanno denunciato a piede libero un 33enne e un 27enne ora indagati per furto aggravato, minaccia e deturpamento. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori sarebbero stati loro due, il 5 febbraio scorso, a entrare in un cantiere per rubare diversi attrezzi. Prima di allontanarsi avrebbero inoltre imbrattato la parete di un fabbricato utilizzato come deposito.