Zona Libertà, si arrampicano su un balcone e rubano due bici: arrestati

Prima li ha notati mentre si aggiravano con fare sospetto in via Vincenzo Di Marco, in zona Libertà. Poi li ha visti arrampicarsi su un palo della segnaletica per raggiungere il primo piano di un palazzo. A quel punto ha preso il suo smartphone per riprenderli mentre rubavano due biciclette. La polizia ha arrestato per furto il 26enne G.M. nato a Milano, il 43enne N.G.M. nato in Costa d’Avorio e il 25enne C.T. nato a Palermo.

Di fronte a questa scena il testimone ha chiamato il 112 e chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. “Indisturbati grazie al buio della notte - ricostruisce la Questura - stavano portando via due biciclette, che passavano a un terzo complice che li attendeva in strada”. I ladri sono stati così colti con le "mani nel sacco" e bloccati grazie al tempestivo intervento delle volanti dei commissariati di polizia Libertà e Zisa.

La vittima del furto, ignaro di quanto stava accadendo nel balcone di casa sua, è stata contattata dalla polizia per la restituzione dei mezzi a due ruote. Tutti e tre sono stati portati nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima che si è svolto stamattina e si è concluso con la convalida dell’arresto con l’accusa di furto aggravato in concorso.