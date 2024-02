Sorpresi a rubare i fari da due Smart parcheggiate al Forum: giovane arrestato, denunciato anche un tredicenne

Sono stati beccati con arnesi da scasso e tre costosi fari appena rubati da due auto nel parcheggio del Forum. I carabinieri hanno arrestato alcuni giorni fa un ragazzo di 15 anni e denunciato un amico di 13 (portato al Malaspina ma non imputabile per via dell'età) accusati di furto aggravato in concorso. A bloccarli sono stati i militari del Nucleo radiomobile che hanno raccolto l’allarme lanciato da un testimone.

La pattuglia ha raggiunto il centro commerciale intorno alle 15, dopo le telefonate al 112 di qualcuno che aveva visto i ragazzini mentre smontavano i costosi gruppi ottici da alcune macchine e ha fornito una loro descrizione. Il tempestivo intervento ha consentito ai militari di bloccare i giovani, entrambi residenti allo Sperone, recuperare la refurtiva e sequestrati gli arnesi da scasso appena utilizzati.

L'episodio conferma il fatto che sempre più spesso siano i ragazzini a compiere questo genere di furti. Poche settimane fa la polizia ha arrestato quattro minori, di età compresa tra i 14 e 16 anni, per il furto di una Vespa e di una Panda rispettivamente in via Alessandro La Marmora, zona Fiera, e via Mater Dolorosa, a Pallavicino. In molti casi è emerso come vengano sfruttati dalle bande di ladri proprio per la giovane età.