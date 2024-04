Furti d'auto, minacce e tentativi d'evasione: 4 arresti in pochi giorni tra Bagheria e Casteldaccia

Qualcuno avrebbe cercato di rubare un’auto, qualcun altro avrebbe tentato a segare il braccialetto elettronico mentre qualcun altro, invece di restare a casa perché ai domiciliari, si sarebbe fatto sorprendere a passeggiare. Sono quattro gli arresti eseguiti dai carabinieri negli ultimi giorni tra Bagheria, Santa Flavia, Ficarazzi e Casteldaccia.

Proprio a Santa Flavia i militari dell’arma hanno arrestato in flagranza un 32enne accusato dell’inosservanza dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria. “Durante un controllo - si legge in una nota del Comando - è stato riscontrato un malfunzionamento del braccialetto elettronico”. Sul dispositivo sono stati trovati dei tagli che l’uomo avrebbe fatto nel tentativo di sottrarsi ai controlli.

In un’altra occasione, sempre a Santa Flavia, è finito in manette con l’accusa di tentato furto aggravato un diciannovenne palermitano. Nel corso di un servizio notturno, una pattuglia ha notato un giovane che stava cercando di rubare una macchina parcheggiata vicino via Meli. Il giovane è stato subito bloccato e gli sono stati sequestrati diversi arnesi da scasso.

I carabinieri di Casteldaccia hanno arrestato un 42enne per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, ricostruiscono dal Comando provinciale, avrebbe minacciato e spintonato i carabinieri che erano intervenuti per accompagnare la sua convivente e i figli minori in una comunità protetta nell’ambito di un‘indagine sui presunti maltrattamenti subiti dalla famiglia.

L’ultimo arresto è quello di un 44enne ora accusato di evasione ed è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza del gip di Palermo. Il giudice infatti avrebbe disposto un aggravamento della misura poiché l’indagato si sarebbe fatto sorprendere più volte fuori casa in violazione del provvedimento restrittivo. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato accompagnato in una cella del carcere Cavallucci.