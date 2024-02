Furti d'auto a Palermo, 12 arresti: dall'impronta su una Panda scoperta una base allo Sperone

Tutto è iniziato da un’impronta digitale trovata su una Panda rubata ormai quasi due anni fa. Era di un ventenne che, come emerso durante le indagini, era in contatto con un pregiudicato che si occupava insieme ad altri di un vasto giro ricettazione. Sono dodici le persone arrestate all’alba dalla polizia che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Marco Gaeta, su richiesat del sostituto procuratore Alessandro Macaluso, che ha disposto il carcere per sette indagati e i domiciliari per altri 5. Sono accusati a vario titolo di furto, riciclaggio, ricettazione, estorsione e anche accesso abusivo al sistema informatico della Motorizzazione.

Gli indagati

Vanno in carcere Roberto Presti (28 anni), Mauro Macaluso (21), Francesco Mandalà (21), Maurizio Sammarco (21), Marcello Sirchia (48), Salvatore D’Arpa (27), Mirko Lo Iacono (27). Ai domiciliari invece Giuseppe Bambina (62), Roberto Piazza (20), Emanuele Macaluso (43), Dario Algeri (29) e Luigi Costa (59). Per altri otto indagati il giudice ha optato per l’obbligo di dimora o di presentazione alla polizia giudiziaria. La base operativa dell’organizzazione si trovava allo Sperone, dove c’era anche un deposito di mezzi rubati che serviva agli indagati per nascondere le auto in attesa che decidessero sul da farsi. Oltre alle auto sequestrate nel corso delle indagini sono state effettuate numerose perquisizioni dove i componenti dell’associazione nascondevano i mezzi rubati e le autovetture incidentate. Tre fra i principali luoghi utilizzati si trovavano tra lo Sperone e Partinico.

Dopo il furto le auto venivano abbandonate in posti ritenuti "tranquilli" dove restavano per qualche giorno. A quel punto gli indagati, tramite contatti comuni o tramite i documenti trovati sui mezzi, avrebbero proposto ai proprietari di pagare per tornare in possesso della macchina. Come accaduto la notte del 22 dicembre 2022, quando tre ragazzi, come ricostruito dagli investigatori del commissariato Brancaccio, rubarono una Fiat 500 poi ritrovata “casualmente” dal padre della proprietaria dalle parti di via Oreto.

Le intercettazioni

Nella macchina però c’era una microspia che ha captato i dialoghi degli indagati il cui obiettivo era quello di farsi consegnare una somma di denaro per restituire il mezzo alla vigilia di Natale. Il cosiddetto cavallo di ritorno. "Oh… amunì che è tardi! Facciamo questo discorso!", diceva uno. "No, aspettiamo a...", rispondeva l’altro. "Sì, lo sto prendendo ora. Sì, l'ho capito…ma…per me l’orario buono è ora. Il tempo che arrivi là si fanno mezzanotte e la già dormono pure…pure i conigli dormono", diceva ancora il primo.

L’auto della moglie del boss non si tocca

"In relazione a tre estorsioni commesse dopo altrettanti furti di autovetture - spiegano dalla questura - è emerso l’interessamento di due noti mafiosi, uno della famiglia di Brancaccio e uno della famiglia di Villabate, mentre in relazione al furto di un’autovettura di proprietà della moglie di un detenuto mafioso è emerso come i componenti del gruppo criminale si siano alacremente impegnati per recuperare il veicolo".

Dipendente infedele alla Motorizzazione

Un’altra tecnica utilizzata dall’organizzazione prevedeva che sui telai delle auto rubate, con una nuova punzonatura, venissero cambiati i dati e inseriti quelli di mezzi incidentati del tutto inutilizzabili ma acquistati a per questo scopo. Le "nuove" auto venivano rimesse in commercio, come appurato dagli investigatori, cambiando la destinazione d’uso da autocarro ad autovettura, per esempio, con la complicità di un dipendente della Motorizzazione, Luigi Costa, già arrestato a febbraio del 2023 dopo un’operazione della polizia stradale e condannato in primo grado, a gennaio 2024, a oltre undici anni di carcere.