Altarello, trovato un revolver rubato in casa di due fratelli: arrestati

I carabinieri hanno sequestrato una Smith & Wesson calibro 38 con sei proiettili. Indagini in corso per chiarire se l’arma, inviata al Ris di Messina per accertamenti, sia stata utilizzata per rapine o altro

In casa avevano una Smith & Wesson calibro 38 e sei proiettili. I carabinieri della compagnia San Lorenzo hanno arrestato ad Altarello due fratelli di 30 e 24 anni, G.M. e F.M., per possesso illegale di armi e ricettazione. Dopo i primi accertamenti eseguiti dai militari la pistola è risultata rubata. L’arma è stata quindi sequestrata e inviata nei laboratori dei carabinieri del Ris di Messina per gli accertamenti balistico-dattiloscopici così da chiarire se il revolver sia stato utilizzato per qualche rapina o altro. Per i due fratelli, dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.