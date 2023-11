Uno evaso dai domiciliari, l'altro ricercato per furto: presi nella stessa strada a Ballarò

Uno avrebbe dovuto essere in casa perché ai domiciliari mentre l’altro, condannato in via definitiva a 8 mesi, era riuscito, almeno fino a pochi giorni fa, a fare perdere le proprie tracce. La polizia ha rintracciato a Ballarò un uomo di 48 anni (U. G. le iniziali) e un altro di 42 (P. A.), entrambi irreperibili e ciascuno accusato di un diverso episodio di furto in abitazione.

A rintracciare i due sono stati i Falchi della squadra mobile che, insieme ai colleghi delle altre sezioni, li stavano cercando per assicurarli alla giustizia. Il 48enne, arrestato per un furto e messo ai domiciliari, era ricercato dal 14 settembre. Quel giorno infatti una pattuglia era andata a casa sua per controllare se fosse realmente lì e non lo aveva trovato.

I Falchi della squadra mobile, passando da vicolo della Pietà a Palazzo Reale, hanno visto U. G. che stava chiacchierando con alcune persone. Alla vista dei poliziotti l’uomo non ha neanche tentato la fuga e si è lasciato identificare prima di essere accompagnato al Pagliarelli su disposizione del giudice che ha disposto un aggravamento della misura cautelare.

Nello stesso vicolo è stato catturato anche l'altro "latitante". I poliziotti, nelle settimane scorse, erano andati a trovarlo nella sua abitazione, in corso dei Mille, per notificargli un ordine di carcerazione per una pena definitiva a 8 mesi per un furto in abitazione. Il 42enne però non era in casa e per oltre una settimana avrebbe fatto in modo cercato di far perdere le proprie tracce.

Anche in questo caso i Falchi, passati per un controllo in vicolo della Pietà a Palazzo Reale, hanno individuato P. A. che è stato arrestato e portato anche lui al Pagliarelli.