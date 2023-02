Doveva scontare 4 anni in carcere per estorsione, da un mese era introvabile: arrestato

Il primo era irreperibile da un mese e doveva scontare in carcere una condanna a 4 anni. Del secondo invece, ai domiciliari per alcune rapine, si erano perse le tracce da quando, quattro mesi fa, si era strappato via il braccialetto elettronico. Nei giorni scorsi la polizia arrestato per evasione due uomo di 39 anni, A. M., e un ragazzo di 22 anni, A. L., rintracciati rispettivamente in via Mongitore e in via Roma.

Il primo dei due arresti risale al 6 febbraio. Il 39enne, dopo una sentenza definitiva emessa nei suoi confronti per il reato di estorsione, aveva deciso di non farsi trovare al momento dell'esecuzione del provvedimento. Il suo nome era stato quindi inserito nella lista dei ricercati dov’è rimasto fino a pochi giorni fa, quando i Falchi della squadra mobile, con il supporto delle pattuglie Nibbio, lo hanno rintracciato a Ballarò e bloccato.

Le manette ai polsi del 22enne sono scattate invece meno di una settimana fa. Quel giorno l’indagato, sottoposto dal gip alla misura cautelare dei domiciliari per alcuni episodi di rapina avvenuti nei mesi scorsi in centro, si sarebbe tolto il braccialetto elettronico, il dispositivo che indossava alla caviglia per consentire alle forze dell'ordine di monitorare i suoi spostamenti.

Per quattro mesi era riuscito a darsi alla macchia mentre lo scorso 10 febbraio gli agenti, durante un servizio di controllo del territorio, si sarebbero accorti della sua presenza in via Roma, vicino al supermercato Lidl. Una volta accertato che si trattava proprio di lui, i Falchi si sono lanciati in picchiata e lo hanno bloccato e ammanettato prima di consegnarlo ai magistrati in attesa di ulteriori disposizioni.